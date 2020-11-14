TikTok проведет 3G в деревню под Омском. Там живет студент, который выходит в Zoom, сидя на дереве

TikTok предложил починить интернет студенту Омского института водного транспорта Алексею Дудоладову, который вынужден подключаться к онлайн-занятиям в Zoom, сидя на восьмиметровой березе. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей компании.
В деревне Станкевичи Называевского района, где живет Дудоладов, ловит только 2G — поэтому ему приходится уходить в лес и залезать на дерево, чтобы скачать нужные файлы. Он обратился к губернатору региона с просьбой решить проблему с плохой связью.
«Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с березы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией» — рассказал студент в видеообращении.
В TikTok объяснили, что не могли пройти мимо этой истории, подчеркнув, что обучаться, забираясь на дерево, опасно для здоровья. В компании также решили пригласить Дудоладова, который ведет блог «Леха из деревни», в программу развития талантов, чтобы «помочь раскрывать свой потенциал на платформе».