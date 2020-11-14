Дмитрия Хрусталева госпитализировали

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шоумена Ивана Урганта.

«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — сообщил Ургант.

Ранее СМИ сообщили, что Хрусталев попал в реанимацию больницы под Петербургом. По информации 78.ru, актер госпитализирован в Сестрорецке с коронавирусом. Телеграм-канал Mash отмечает, что актер находится в больнице № 40, которая предназначена для ковидных больных.

В Mash также пишут, что накануне Хрусталев чувствовал себя нормально, а «на сегодня у него были совершенно другие планы: сперва гулять с родней, потом бить татуху, а к вечеру вообще сесть на Сапсан и уехать в Москву».

Дмитрий Хрусталев — российский актер и телеведущий. Он известен зрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, «Вечерний Ургант», «Танцуй» и многим другим. Раньше он играл в КВН — был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга».