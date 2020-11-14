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В Петербурге художники распишут стены домов в поддержку жертв домашнего насилия

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:18

В Петербурге на стенах домов появятся изображения, посвященные проблеме домашнего насилия. Акцию «Петербург без насилия» запустил Кризисный центр для женщин ИНГО совместно с пятью российскими художниками и художницами.

Среди участников стрит-арт-марфона — Миша Маркер, Леля Нордик, Елена Кузнецова-Шастина, Тася Водкина, а также Диана Мейерхольд, которая первой приступила к созданию росписи. Ее работа будет выполнена в виде «облака фраз» — набора стереотипный выражений, которые часто адресуют пострадавшим от насилия. Фразы будут появляться постепенно — по одной в течение недели.

© d.mejerhold/Instagram

«Насилие — эмоциональное, физическое, разное, к сожалению, негласная норма для некоторых (многих) людей в России. Его принято оправдывать, особенно в адрес женщин: сама довела/ не надо было провоцировать/ его можно понять/ значит, было за что. Но перекладывание ответственности с насильника на жертву — обычный прием рационализации, как с любой стигмой. Уловка разума, которая обещает долгую счастливую жизнь, если соблюдать все —«если», иллюзия контроля над миром и собственной неприкосновенности в нем», — написала Мейерхольд в своем инстаграме.

«Петербург без насилия» станет частью ежегодной международной инициативы «16 дней против насилия», которая проводится с 25 ноября по 10 декабря.

«Идея провести городской арт-челлендж раньше всех в мире неслучайна: пока насилие происходит в мире каждый день, говорить о нем тоже важно ежедневно», — пишут организаторы кампании.

Сейчас в России декриминализированы однократные побои в семье, а четверть россиян считают домашнее насилие семейным делом. Работа над законопроектом, который смог бы защитить пострадавших, остановилась из‑за пандемии. В прошлом ноябре «Афиша Daily» знакомилась с последней опубликованной редакцией проекта закона и писала, что с ней не так. Также мы анонимно разговаривали с девушкой, которая все детство сталкивалась с физическим и эмоциональным насилием со стороны матери, и узнали, как такой травматический опыт повлиял на ее жизнь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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