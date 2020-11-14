Валерий Меладзе призвал артистов не сниматься в новогодних программах из‑за ограничений по COVID-19

Меладзе написал в инстаграме, что без новогодних концертов «нет ощущения праздника». И теперь когда, массовые мероприятия отменили, людям не остается ничего, кроме как смотреть развлекательные шоу по телевизору.

Певец Валерий Мелоадзде призвал артистов не участвовать в съемках новогодних программ. Таким образом он выразил протест против ограничений по количеству зрителей на концертах, введенных в Москве.

«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал певец.

По его словам, если работа артистов приостановлена ограничительными мерами, то в принимать участие в съемках на телевидении тоже запрещено. Он считает, что правила нужно соблюдать полностью.

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в Москве запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. Заведения не будут работать и в новогоднюю ночь. Министерство культуры также постановило приостановить работу выставок столичных федеральных музеев.