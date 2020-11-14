Умер Армен Джигарханян

Умер актер и режиссер Армен Джигарханян. Об этом сообщает РИА Новости.

Джигарханяну было 85 лет.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — заявил представитель театра.

Артист родился 3 октября 1935 года в Ереване. Окончил актерское отделение в Ереванском художественно-театральном институте. На счету Джигарханяна десятки театральных работ и более 300 фильмов. Среди его самых известных картин — «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене» и «Место встречи изменить нельзя».