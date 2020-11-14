Итан Хоук и Питер Сарсгаард сыграют вместе с Джейком Джилленхолом в триллере «Виновный»

Режиссер «Тренировочного дня» и «Великолепной семерки» Антуан Фукуа снимет для стримингового сервиса Netflix триллер «Виновный». В нем снимутся Джейк Джилленхол, Итан Хоук и Питер Сарсгаард, сообщил Variety.

Помимо них, в фильме примут участие Райли Кио («Ранэвейс», «Дом, который построил Джек»), Байрон Бауэрс («Милый мальчик»), Да’Вин Джой Рэндольф («Меломанка»), Дэвид Кастанеда («Академия «Амбрелла»), Кристина Видаль («Чумовая пятница», «Не вижу зла») и Пол Дано («Человек — швейцарский нож»).

Картину поставят по сценарию Ника Пиццолатто, автора «Великолепной семерки» и сериала «Настоящий детектив» — он будет основан на драме датского режиссера Густава Меллера. Действие развернется в диспетчерском центре спасательной службы «911».

Фильм станет англоязычным ремейком ленты Меллера «Виновный», впервые показанной в 2018 году на кинофестивале «Сандэнс» — там триллер получил приз зрительских симпатий. Картина рассказывала историю о необычном похищении женщины.

В октябре стало известно, что телеканал HBO выпустит экранизацию романа Ю Несбе «Сын» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Режиссером сериала выступит Дени Вильнев. А Итан Хоук вместе со своей дочерью появится в ромкоме Эндрю Стэнтона «Револьвер».