В России за сутки выявили более 22 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили 22 702 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекордное значение за все время пандемии (предыдущее было вчера).

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях.