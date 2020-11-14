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В России за сутки выявили более 22 тыс. случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:27

В России за сутки выявили 22 702 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекордное значение за все время пандемии (предыдущее было вчера).

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях.

Число смертей чуть меньше, чем днем ранее, — 391 за последние 24 часа. С начала эпидемии скончалось 32 834 пациента. Выздоровели за сутки 18 626 человек, за весь период — 1 425 529. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в России до 1 903 253.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 53,3 млн человек, свыше 1,3 млн из них умерли, более 34,4 млн выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (10,4 млн), на втором — Индия (8,7 млн), на третьем — Бразилия (5,8 млн) и на четвертом — Франция (1,8 млн).

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