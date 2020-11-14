На Disney+ перезапустят мультсериал «Черный плащ»

На стриминговом сервисе Disney+ выйдет ремейк популярного мультсериала 1990-х годов «Черный плащ». Об этом сообщил Variety.

По информации издания, проект пока находится на ранней стадии — для него ищут сценариста. Руководит работой по перезапуску «Черного плаща» продюсер Алекс Макэйти вместе с Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом и Джеймсом Вивером.

Оригинальный мультсериал выходил в 1991 и 1992 годах. В нем было три сезона. Шоу рассказывало о селезне-супергерое Кряке Лапчатом, который борется с преступниками. Сюжет «Черного плаща» пересекался с другим популярным сериалом — «Утиными историями». Последний перезапустили еще в 2017 году.