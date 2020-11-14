ЦУМу грозит штраф из‑за очереди за новыми айфонами

ЦУМ в Москве могут оштрафовать и закрыть на 90 дней из‑за очереди за новыми очереди за новыми айфонами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин рассказал, что очередь в торговом центре спровоцировала давку, а сотрудники магазина не реагировали на то, что не все покупатели были в масках и перчатках. Он отметил, что представителя администрации ЦУМ пригласили для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
«Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — сказал Зинюшин.
За нарушение администрации грозит штраф в 100-300 тысяч рублей. Если выяснится, что был нанесен ущерб чьему-то здоровью, ЦУМ будет обязан выплатить более крупную сумму — до миллиона рублей, либо его закроют на три месяца.
В России за сутки выявили 22 702 случая коронавируса в 85 регионах. Москва находится не первом месте с показателем в 6427 заболевших за 24 часа. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в России до 1 903 253.