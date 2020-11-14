ЦУМу грозит штраф из‑за очереди за новыми айфонами

ЦУМ в Москве могут оштрафовать и закрыть на 90 дней из‑за очереди за новыми очереди за новыми айфонами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин рассказал, что очередь в торговом центре спровоцировала давку, а сотрудники магазина не реагировали на то, что не все покупатели были в масках и перчатках. Он отметил, что представителя администрации ЦУМ пригласили для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.