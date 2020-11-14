Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в новом «Торе»

Крис Пратт вернется к роли главного героя «Стражей Галатики» в фильме «Тор: Любовь и гром». Об этом сообщает Variety.

В конце ленты «Мстители: Финал» Тор присоединяется к команде Звездного Лорда, чтобы отправиться с ними в путешествие. Появление Пратта в фильме о боге грома послужит развитием совместной истории персонажей.

Сюжет будущей картины не раскрывается. Известно только, что героиня Натали Портман — Джейн Фостер — обретет силу Тора. К своим ролям вернется Тесса Томпсон и Крис Хемсворт.

Кроме того, Кристиан Бейл исполнит роль злодея в ленте. Режиссером выступит Тайка Вайтити. Премьера четвертой части запланирована на ноябрь 2021 года.