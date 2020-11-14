В Москве закрывается кафе Filial

Кафе проработает еще две недели, после чего его двери будут навсегда закрыты.

Культовое московское кафе Filial в Кривоколенном переулке закрывается. «На этом одиннадцатилетняя история подходит к концу», — сообщили в инстаграме владельцы заведения.

«Для всех сотрудников это грустная новость, как и для наших постоянных и верных друзей, но дальше будет что‑то новое для всех, будет по-другому», — сказано в посте.

Filial открылся в 2009 году и почти сразу же зарекомендовал себя как уютное заведение с хорошей кухней и дружественной атмосферой. Его основатели — владельцы московского клуба «Пропаганда» и кафе «Люди как люди».

«Filial — идеальное место, чтобы отдохнуть от суеты, отведать любимое блюдо или попробовать что‑то новое почитать новости или просто посидеть с друзьями за чашкой кофе», — говорится в описании заведения.