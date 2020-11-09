Путин уволил пятерых министров, в ОАЭ разрешили алкоголь и другие новости дня

В России впервые выявили за сутки более 21 тыс. заболевших коронавирусом. Мэрия Москвы обсуждает возможность закрытия баров и ночных клубов, а в Московской области с 11 ноября введут новые ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он написал, что чувствует себя хорошо, несмотря на небольшую температуру, и пообещал продолжить работу на самоизоляции.

Владимир Путин освободил от должностей пятерых министров. Премьер Михаил Мишустин предложил новые кандидатуры на освободившиеся посты: к примеру, министром транспорта может стать глава «Аэрофлота».

Футболист Артем Дзюба прокомментировал скандал со слитым видео, на котором он мастурбирует. Он отметил, что «как в аду побывал»: «В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я благодарен тем людям, которые меня поддержали».

В ОАЭ объявили об изменениях в уголовном и семейном законодательстве. Теперь в стране можно пить алкоголь и жить вместе вне брака, а за «убийство чести» не положено менее суровое наказание.

Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, несмотря на сообщения о домогательствах к ученицам. Директор школы, ученики которой занимаются со знатоком, не верит обвинениям.

В Петербурге полиция и прокуратура проверяют ЛГБТК-кинофестиваль «Бок о бок» после жалобы депутата Виталия Милонова. Кроме того, организаторам угрожают националисты.

Премия MTV European Music Awards вручила свои награды. Больше всего побед одержала корейская группа BTS, в номинации «Лучший артист» победила Леди Гага, а «Лучший новый артист» — Doja Cat.

Лиам Галлахер покажет VR-концерт, записанный во время сплава по Темзе. Посмотреть шоу, во время которого он сыграет как хиты Oasis, так и свои сольные работы, можно будет 5 декабря.

Распространение спойлеров положительно сказывается на кассовых сборах, выяснили американские ученые. Они рекомендуют платформам публиковать рецензии, раскрывающие сюжет, но перед этим предупреждать читателей.

Netflix выпустил трейлер боевика «Мосул», спродюсированного братьями Руссо («Мстители: Финал»). Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2016–2017 годах в Ираке.