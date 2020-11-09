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Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом

Анастасия Цой
Сегодня в 18:35

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат на тест», — написал он. Президент уточнил, что у него небольшая температура, 37,5 градуса, но при этом чувствует он себя хорошо. Зеленский пообещал изолироваться и продолжить работать.

На Украине, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день выявлено 483 153 случая коронавируса. Более 8000 человек умерли.

В России сегодня, 9 ноября, впервые с начала пандемии зафиксировали более 21 тыс. заболевших. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 796 132.

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