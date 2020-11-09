В России за сутки выявили 21 798 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1300 случаев больше, чем днем ранее.
Это новый антирекорд за все время пандемии. Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской областях, Красноярском крае, республике Карелия, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 796 132. За последние сутки вылечились 10 722 человека, за все время — 1,33 млн. За сутки умерли 256 пациентов, за все время — 30 793.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 50 млн, 1,25 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,9 млн), на втором — Индия (8,5 млн), на третьем — Бразилия (5,6 млн).