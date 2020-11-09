В России за сутки выявили 21 798 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1300 случаев больше, чем днем ранее.

Это новый антирекорд за все время пандемии. Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской областях, Красноярском крае, республике Карелия, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях.