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Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, несмотря на обвинения в домогательствах

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:42

Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, несмотря на выдвинутые в его адрес обвинения в домогательствах к ученицам. Об этом сообщает «Медуза».

Скипский тренирует команду «Чорты» из петербургского физико-математического лицея № 366 с 2017 года, рассказал один из его бывших учеников. По его словам, с весны этого года знаток занимается с детьми через зум и всячески скрывает это. Учащиеся тоже молчат о том, что проводят уроки со Скипским. Как отметил собеседник издания, это, вероятно, связано с тем, что он «лучший и единственный опытный тренер в городе».

«Эти ребята — 10-й класс, и их желание победить всех гораздо сильнее страха от слухов вокруг», — сказал бывший ученик тренера.

Занятия со Скипским подтвердили один из участников «Чортов», один взрослый знаток, следящий за тренерской карьерой коллеги, и директор школы № 366 Татьяна Цветкова.

«Он у нас не домогается никого. Тем более что сейчас занятия не происходят, потому что карантин. А по зуму — пусть занимаются. Через зум, я думаю, он никого не совратит», — сказала Цветкова.

Она также подчеркнула, что не верит обвинениям в адрес Скипского. По ее словам, без доказательств и суда такими обвинениями «вы человеку можете загубить жизнь».

В этом игровом сезоне Скипский действительно не упоминается. «Чорты» не раскрывают, с кем проводят занятия. В прошлом сезоне одна из школьниц покинула команду, и, по словам ее матери, это не связано со Скипским. Ни одна из девушек, в том числе капитан, не стала общаться с журналистами.

С обвинениями в домогательствах выступила журналистка The Bell Екатерина Аренина 22 июня. По ее словам, звезда «Что? Где? Когда?» приставал к ней, трогал и пытался поцеловать, когда она была несовершеннолетней. Позже другие девушки рассказали, что Скипский тоже домогался их, когда они тренировались у него.

Ранее «Медуза» выяснила, что в 2016 году, после одного из случаев с приставаниями, знаток уволился из петербургской школы под давлением других педагогов. При этом он продолжал работать с учащимися на турнирах и через профильную комиссию «ЧГК».

Спустя неделю после первых обвинений знаток покинул комиссию клуба по работе с детьми и молодежью. Затем его отстранили от проведения игр на фестивале для рабочей молодежи Петербурга.

Продюсеры «ЧГК» проигнорировали заявления девушек, и 1 ноября Скипский принял участие в финале осенней серии игр. Позже ситуацию прокомментировала гендиректор «Игра-ТВ» Наталья Стеценко, которая заявила, что у руководства программы нет никаких юридических оснований для отстранения Скипского.

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