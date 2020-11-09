В ОАЭ разрешили пить алкоголь и ужесточили наказание за домогательства

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о крупных изменениях в уголовном и семейном законодательстве, которые отменят ряд действовавших исламских законов и введут более суровое наказание за преследование женщин. Об этом сообщает государственная газета The National.

В частности, больше не будет различия между «убийствами чести» и другими подобными преступлениями. Раньше мужчина, убивший свою родственницу, которая якобы опозорила его семью, мог получить более мягкий приговор.

Для мужчин, домогавшихся женщин, включая преследование на улице, будут введены более жесткие наказания. За изнасилование несовершеннолетнего положена смертная казнь.

Пары, не состоящие в браке, теперь могут жить вместе. Ранее не только пары, но даже соседи, которые не были родственниками, не могли жить в одной квартире или частном доме.

Употребление алкоголя в Эмиратах больше не является преступлением. Выпивать алкогольные напитки могут лица, достигшие 21 года, в специально отведенных зонах или у себя дома. Для хранения алкоголя больше не нужна лицензия.

Самоубийство и покушение на самоубийство отныне декриминализованы. До этого человек, который пытался покончить с собой, но выжил, мог быть привлечен к уголовной ответственности. Люди, склонные к суициду, будут получать психологическую помощь.

Изменят также правила развода и вступления в наследство: теперь эти процессы будут регулироваться правилами той страны, откуда приехали экспаты. Раньше для них применяли исламские законы и шариат.

The National пишет, что новые изменения направлены на привлечение в ОАЭ иностранных инвестиций. Кроме того, они должны в лучшей мере учитывать интересы 200 национальностей, проживающих на территории страны.

По мнению Associated Press, Эмираты также хотят заявить о себе как о направлении для туристов с Запада, которые часто недоумевали от местных законов. Агентство отмечает, что правительство ОАЭ предоставило очень мало подробностей о правовых изменениях.