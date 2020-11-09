«Как в аду побывал»: Артем Дзюба прокомментировал публикацию секс-видео

Футболист Артем Дзюба прокомментировал скандал со слитым видео, на котором он мастурбирует. Он записал видеоролик с комментарием, который приводит телеграм-канал Mash.

Спортсмен поздравил с победой одноклубников — 8 ноября «Зенит» сыграл с «Краснодаром» со счетом 2:1. Победный мяч забил Дзюба, в этом матче лишенный капитанской повязки (с ней вышел футболист «Зенита» Деян Ловрен).

Дзюба отметил, что «как в аду побывал», и это был один из самых тяжелых матчей в его карьере (болельщики встретили его выход на поле свистом).