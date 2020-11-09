«Как в аду побывал»: Артем Дзюба прокомментировал публикацию секс-видео

Футболист Артем Дзюба прокомментировал скандал со слитым видео, на котором он мастурбирует. Он записал видеоролик с комментарием, который приводит телеграм-канал Mash.
Спортсмен поздравил с победой одноклубников — 8 ноября «Зенит» сыграл с «Краснодаром» со счетом 2:1. Победный мяч забил Дзюба, в этом матче лишенный капитанской повязки (с ней вышел футболист «Зенита» Деян Ловрен).
Дзюба отметил, что «как в аду побывал», и это был один из самых тяжелых матчей в его карьере (болельщики встретили его выход на поле свистом).
Дзюба выразил надежду, что «сможет достойно прожить жизнь, как бы когда‑то ни оступался и ни ошибался». Футболист отметил, что на стадионе во время игры с «Краснодаром» ему пришлось максимально сдерживать эмоции. Он также уточнил, что одноклубники «сплотились и поддержали его».
«Благодарю всех, благодарю судьбу наверно за те уроки, которые очень болезненные и жестокие для меня. Но где‑то я сам виноват. Так что всем в любом случае всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело», — заявил Дзюба.
8 ноября в соцсетях и телеграм-каналах со сливами фото знаменитостей появилось видео, снятое самим футболистом, на котором Дзюба мастурбирует. После этого спортсмена отстранили от ноябрьских матчей в составе сборной, а на матч с «Краснодаром» Дзюба вышел без капитанской повязки.