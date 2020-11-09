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Netflix выпустил трейлер боевика «Мосул». Фильм спродюсировали братья Руссо

Анастасия Цой
Сегодня в 18:52

Netflix выпустил трейлер боевика «Мосул». Фильм спродюсировали братья Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал»).

Картина основана на реальных событиях, произошедший в 2016–2017 годах в Ираке. Она расскажет о молодом иракском полицейском, который присоединяется к отряду спецназа, решившему освободить районы города Мосул из‑под контроля ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России).

Режиссером выступил Мэттью Майкл Карнахан, который работал над сценариями «Темных вод», «21 моста» и «Войны миров Z».

Фильм выйдет на стриминговом сервисе 26 ноября.

Братья Руссо также работают над шпионским триллером «Серый человек», который станет самым дорогим фильмом Netflix: на его производство потратят около 200 млн долларов. В фильме снимутся Райан Гослинг и Крис Эванс.

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