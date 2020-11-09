СМИ: мэрия Москвы обсуждает возможность закрытия ночных клубов и баров

Власти Москвы рассматривают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке из‑за всплеска заражений COVID-19. Об этом изданию РБК сообщил источник из мэрии столицы, и это подтвердил человек, знакомый с планом введения ограничений.

«Медуза» со ссылкой на собеседников, связанных с мэрией и оперштабом по ситуации с коронавирусом, говорит, что речь идет также об отмене концертов.

По словам источника, близкого к мэрии, решение о закрытии клубов примут «в течение двух недель точно». «Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», — отмечает он.

Собеседник РБК уточняет, что о закрытии ресторанов речи пока не идет. «Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — поясняет он.

По словам собеседника издания, необходимость ограничений власти Москвы объясняют высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с COVID-19. Если трафик не сократить, москвичей могут ждать такие же серьезные меры, как весной, предупреждает он.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве вернули некоторые ограничения: предпринимателей обязали отправить на удаленку 30% сотрудников, пожилым людям рекомендовали не выходить из дома без надобности, на входах в бары и клубы по ночам ввели систему QR-кодов.

Власти города неоднократно подчеркивали, что вводить жесткие меры, такие же, как весной, не собираются. О внедрении пропускного режима и закрытии ресторанов речи пока не идет.