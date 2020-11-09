Лиам Галлахер покажет VR-концерт, записанный во время сплава по Темзе

Бывший фронтмен Oasis Лиам Галлахер анонсировал онлайн-трансляцию концерта, который он со своей группой отыграл на барже, проплывшей по Темзе в Лондоне. Об этом музыкант сообщил в инстаграме.

Шоу «Down by the River Thames» будет показано в приложении MelodyVR 5 декабря. У выступления будут четыре трансляции, разделенные по часовым поясам Британских островов, Южной Америки и Восточного побережья Северной Америки, Центральной Америки и Западного побережья Северной Америки, а также Новой Зеландии, Австралии и Азии.