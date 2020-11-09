Лиам Галлахер покажет VR-концерт, записанный во время сплава по Темзе

Бывший фронтмен Oasis Лиам Галлахер анонсировал онлайн-трансляцию концерта, который он со своей группой отыграл на барже, проплывшей по Темзе в Лондоне. Об этом музыкант сообщил в инстаграме.
Шоу «Down by the River Thames» будет показано в приложении MelodyVR 5 декабря. У выступления будут четыре трансляции, разделенные по часовым поясам Британских островов, Южной Америки и Восточного побережья Северной Америки, Центральной Америки и Западного побережья Северной Америки, а также Новой Зеландии, Австралии и Азии.
Галлахер пообещал сыграть песни со своих сольных альбомов, хиты Oasis и песни группы, которые он давно не исполнял. Продажа билетов начнется 13 ноября. Стоимость просмотра — 16,5 фунтов стерлингов.
В январе Лиам Галлахер выпустил клип на песню «Once» со второго сольного альбома «Why Me? Why Not». Главную роль в видео сыграл бывший игрок «Манчестер юнайтед» Эрик Кантона.