BTS и Леди Гага: премия MTV European Music Awards раздала награды

Премия MTV European Music Awards вручила свои награды. Больше всего побед — четыре — одержала южнокорейская группа BTS: она выиграла в номинациях «Лучшая песня», «Лучшая группа», «Лучшее онлайн-выступление» и «Лучшая фан-база».
В номинации «Лучший артист» победила Леди Гага, а «Лучший новый артист» — Doja Cat. Лучшим клипом было признано видео на песню «Popstar» DJ Khaled и Дрейка, в котором снялся Джастин Бибер.
Британская группа Coldplay получила награду в номинации «Лучший рок-исполнитель», Хейли Уилльямс — в номинации «Лучший альтернативный исполнитель», Little Mix — в номинации «Лучший поп-исполнитель».
Дэвид Гетта выиграл в категории «Лучший электронный проект», а Карди Би — в категории «Лучший хип-хоп-проект». Колумбийская певица Karol G победила в номинациях «Лучший латиноамериканский исполнитель» и «Лучшая коллаборация» (с Ники Минаж).
Полный список лауреатов MTV European Music Awards можно посмотреть здесь.
В августе BTS стала единственной зарубежной группой, которая попала в топ-5 самых популярных артистов на Spotify у российских пользователей.