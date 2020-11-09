BTS и Леди Гага: премия MTV European Music Awards раздала награды

Премия MTV European Music Awards вручила свои награды. Больше всего побед — четыре — одержала южнокорейская группа BTS: она выиграла в номинациях «Лучшая песня», «Лучшая группа», «Лучшее онлайн-выступление» и «Лучшая фан-база».

В номинации «Лучший артист» победила Леди Гага, а «Лучший новый артист» — Doja Cat. Лучшим клипом было признано видео на песню «Popstar» DJ Khaled и Дрейка, в котором снялся Джастин Бибер.