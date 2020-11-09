Полиция проверяет ЛГБТК-кинофестиваль в Петербурге после жалобы Милонова. Организаторам угрожают

В Петербурге полиция и прокуратура проводят проверку ЛГБТК-кинофестиваля «Бок о бок» после жалобы депутата Виталия Милонова. Об этом рассказало «МБХ медиа» одна из организаторов мероприятия Гуля Султанова.

По словам Султановой, ее и представителя оргкомитета вызвали в полицию и прокуратуру. «Проверяют площадку и нас, мероприятия еще нет — как можно проверить? Маразм крепчал», — отмечает организатор.

По какой статье проводится проверка, не известно. Султанова говорит, что силовиков интересуют «несовершеннолетние, нежелательность, коронавирус».

Кроме того, организаторам поступают угрозы от националистических организаций. Ранее неизвестные обещали устроить DDoS-атаку на онлайн-серверы и сорвать офлайн-показы. Автор одного из посланий прикрепил скриншот, на котором он «позирует с бомбой и автоматом Калашникова».

В связи с этим представители фестиваля обратились в СК и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статьям о подготовке к кибератаке, призывам к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти. Реакции органов пока не последовало.

Фестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге с 12 по 19 ноября. Офлайн-встречи с создателями и показы пройдут на площадке «Пальма». На мероприятии покажут 34 фильма, в том числе — «Без обид», «С.Э.М», «Год белой луны», «Фикус» и «Поцелуй в сумерках».

В дискуссиях примут участие немецкая актриса Барбара Зукова, режиссеры Филиппо Менегетти («Ты и я») и Фараз Шариат, актер Бенни Раджайпур («Без обид»), режиссер, актер и специалист по работе со СМИ на транстемы Джейк Граф, а также трансинициативная группа «Т-Действие».