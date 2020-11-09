перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
A Tribe Called и Outkast побаттлят на Verzuz
A Tribe Called и Outkast побаттлят на Verzuz 11:45
В Москве заработал портал для приемных родителей 11:26
Исследование: спойлеры положительно влияют на сборы фильмов в прокате 11:00
В России за сутки выявили 21 798 случаев коронавируса 11:00
В школах Москвы будут готовить «журналистов будущего» с 2021 года 10:29
В Арктике снизилась популяция птиц из‑за недостатка корма
В Арктике снизилась популяция птиц из‑за недостатка корма 10:03
«Как в аду побывал»: Артем Дзюба прокомментировал публикацию секс-видео 9:45
На военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник с топором и автоматом напал на людей. Есть погибшие 9:33
Камала Харрис поблагодарила всех женщин, которые «проложили для нее путь» Вчера в 21:04
Байден обратился к нации, умерла стамбульская кошка Гли и другие новости дня Вчера в 20:02 Дайджест
В Стамбуле умерла знаменитая кошка Гли из собора Святой Софии
В Стамбуле умерла знаменитая кошка Гли из собора Святой Софии Вчера в 18:30
Минздрав разрешил лечиться от коронавируса дома. Для этого у пациента должна быть отдельная комната Вчера в 17:23
Съемки второго сезона «Ведьмака» прервали из‑за коронавируса у съемочной группы Вчера в 17:14
Финнеас в новой песне обвинил Трампа в бездействии во время пандемии Вчера в 16:46
На Камчатке медведица с медвежонком забрались на подлодку. Военные их застрелили Вчера в 16:09
Ученые нашли антитела к коронавирусу у тех, кто им не болел
Ученые нашли антитела к коронавирусу у тех, кто им не болел Вчера в 15:31
Артема Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей после видео с мастурбацией Вчера в 15:22
Команда Трампа после выборов провела пресс-конференцию на парковке магазина на окраине Филадельфии Вчера в 15:04
В Минске на воскресной демонстрации начались задержания Вчера в 14:39
В Петербурге налетчик с игрушечным пистолетом (почти) обокрал пекарню. На него завели уголовное дело Вчера в 14:01
Отключить рекламу

Исследование: спойлеры положительно влияют на сборы фильмов в прокате

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:00

Распространение спойлеров положительно сказывается на кассовых сборах фильмов. Об этом говорится в исследовании команды американских ученых, передает EurekAlert.

Специалисты собрали показатели бокс-офиса ряда фильмов, выходивших в США с января 2013 года по декабрь 2017-го. Данные сопоставили с рецензиями на картины, собранными на портале IMDb. Исследователи выработали систему измерения частоты появления в текстах спойлеров или деталей, делающих для читателя сюжет более ясным.

«Мы считаем, что снижение неопределенности — движущая сила положительного влияния спойлеров. Если потенциальные зрители не уверены в качестве фильма, им поможет принять решение связанная с сюжетом ленты информация, содержащияся в рецензиях», — заявил один из авторов исследования Джозеф Рю.

Эксперты выяснили, что позитивный эффект от спойлеров эффективнее в востребованности фильмов с умеренными или смешанными рейтингами, чем от очень позитивных или очень негатаивных отзывов, в которых не раскрыты подробности сюжета.

Участник исследования Шейн Ван отметил, что спойлеры также полезны для картин с ограниченным прокатом, и к такой стратегии часто прибегают независимые киностудии. При этом позитивный эффект от раскрытия подробностей сюжета в этой ситуации может снизиться, вероятно, потому что потребители испытывают более заметную неуверенность на ранних этапах жизненного цикла фильма.

Исследователи рекомендуют платформам публиковать рецензии со спойлерами, но предупреждать читателей об их наличии в тексте.

Ранее ученые определили, какой хоррор наиболее страшный. Специалисты проанализировали сердцебиение зрителей 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit и выяснили, что больше всего на людей воздействует картина «Синистер» Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить