Исследование: спойлеры положительно влияют на сборы фильмов в прокате

Распространение спойлеров положительно сказывается на кассовых сборах фильмов. Об этом говорится в исследовании команды американских ученых, передает EurekAlert.

Специалисты собрали показатели бокс-офиса ряда фильмов, выходивших в США с января 2013 года по декабрь 2017-го. Данные сопоставили с рецензиями на картины, собранными на портале IMDb. Исследователи выработали систему измерения частоты появления в текстах спойлеров или деталей, делающих для читателя сюжет более ясным.

«Мы считаем, что снижение неопределенности — движущая сила положительного влияния спойлеров. Если потенциальные зрители не уверены в качестве фильма, им поможет принять решение связанная с сюжетом ленты информация, содержащияся в рецензиях», — заявил один из авторов исследования Джозеф Рю.

Эксперты выяснили, что позитивный эффект от спойлеров эффективнее в востребованности фильмов с умеренными или смешанными рейтингами, чем от очень позитивных или очень негатаивных отзывов, в которых не раскрыты подробности сюжета.

Участник исследования Шейн Ван отметил, что спойлеры также полезны для картин с ограниченным прокатом, и к такой стратегии часто прибегают независимые киностудии. При этом позитивный эффект от раскрытия подробностей сюжета в этой ситуации может снизиться, вероятно, потому что потребители испытывают более заметную неуверенность на ранних этапах жизненного цикла фильма.

Исследователи рекомендуют платформам публиковать рецензии со спойлерами, но предупреждать читателей об их наличии в тексте.

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