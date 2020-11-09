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Владимир Путин уволил пятерых министров

Анастасия Цой
Сегодня в 13:00

Владимир Путин освободил от должностей пятерых министров, а также подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти. Документ опубликован на сайте Кремля.

Были уволены министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В январе, когда премьер-министр Михаил Мишустин формировал новое правительство, все они остались на своих должностях.

После указа Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин предложил новые кандидатуры на освободившиеся посты:


  • Александра Козлова — на пост главы Минприроды;
  • главу «Аэрофлота» Виталия Савельева — на пост главы Минтранса;
  • главу «Русгидро» Николая Шульгинова — на пост главы Минэнерго;
  • первого замминистра Ирека Файзуллина — на пост главы Минстроя;
  • главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова — на пост главы Минвостокразвития.

Александра Новака предложили назначить 10-м вице-премьером правительства, а Владимир Якушев получил должность постпреда в Уральском федеральном округе.

В январе теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

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