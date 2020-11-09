В Подмосковье введут новые ограничения из‑за коронавируса

В Московской области анонсировали новые ограничения из‑за коронавируса. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Меры коснутся жителей Подмосковья старше 65 лет, они вступят в силу 11 ноября. Как уточнил Воробьев, «с большой долей вероятности» придется заблокировать соцкарты пенсионеров — «чтобы все-таки оставить их дома».

Губернатор уточнил, что тем, кто сегодня находится на самоизоляции (обязательный карантин для людей преклонного возраста в регионе ввели 2 ноября, он будет действовать до 15 ноября), оказывают помощь соцслужба и волонтеры. Воробьев заявил, что «как такового строгого запрета нет», «но все-таки система самоизоляции для 65+ является обязательной».

Волонтерам, которые будут помогать пенсионерам, разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте. С 10 ноября запустят СМС-информирование жителей о результатах мазка на коронавирус.

Глава области добавил, что в Подмосковье каждый день проводят более 35 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Динамика заболеваемости и темпы госпитализации, по его словам, высокие. К 15 ноября губернатор пообещал развернуть около 19 тыс. коек для больных коронавирусом.

Студенты подмосковных вузов и колледжей с 16 ноября переходят на дистанционное обучение. Это, по мнению Воробьева, поможет «разорвать эти инфекционные и эпидемиологические цепочки и увидеть стабилизацию госпитализаций».

Подмосковье стандартно занимает третье место по числу заразившихся коронавирусом — после Москвы и Петербурга. 9 ноября в Московской области выявили 660 инфицированных пациентов.