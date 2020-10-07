Радужный флаг на здании ФСБ, полнометражный фильм о Чебурашке и другие новости дня

В России снова выявили более 11 тыс. случаев коронавируса. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось в стране до 1 248 619.

Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации президента, Минкультуры, Басманного ОВД и Верховного суда. Это подарок Владимиру Путину на день рождения.

ТАСС в честь 68-летия президента выпустило последнюю часть большого интервью с ним. Путин поговорил о невозможности «попить пивка в пятницу», превращении в функцию и объяснил, почему никогда не рассказывает о семье.

Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против приближенных к Путину. Именно они, по словам оппозиционера, «воруют миллиарды», а потом на эти деньги летают за границу и покупают дорогие квартиры.

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России. Изначально розыск был объявлен в Беларуси, но Россия присоединилась к нему.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Полигон, который мог стать его причиной, рекультивируют.

Нобелевскую премию по химии получили Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Они создали метод редактирования генома CRISPR/Cas9.

«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную подписку: машину теперь можно взять на срок до полутора лет. Среди дополнительных опций — возможность пригнать автомобиль туда, где вам удобно.

Озоновая дыра над Антарктидой увеличилась до максимального размера за пятнадцать лет. Ее площадь — 23 млн квадратных километров — превышает по размеру территорию России.

«Союзмультфильм» создаст полнометражный фильм о Чебурашке. В нем будет много компьютерной графики: с ее помощью нарисуют и главного героя. Бюджет картины — 600 млн рублей.

HBO Max снимет мультсериал «Бэтколеса» о машинах Готэм-Сити. В центре сюжета, вероятно, окажется знаменитый Бэтмобиль.

В сети появился трейлер документального сериала «Пепперштейн, сюрреалити-шоу», посвященного одному из важнейших российских художников-концептуалистов. Режиссер Евгений Митта работал над проектом в течение шести лет.