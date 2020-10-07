Pussy Riot вывесили ЛГБТ-флаги на зданиях администрации президента и ФСБ

Группа Pussy Riot вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента ; Минкультуры , Басманного ОВД и Верховного суда. Акция посвящена правам ЛГБТ в России, а флаги — это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения.

В рамках акции участники группы предъявили ряд требований. В частности, они призвали легализовать однополые браки, расследовать убийства и похищения геев в Чечне, прекратить преследования однополых семей и изъятие у них детей, а также активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу.

Как пишет Meduza, во время акции возле ФСБ был задержан журналист «Радио Свобода» Артем Радыгин, а у администрации президента задержали корреспондента издания Sota Дениса Стяжкина.

Кроме них, в акции приняли участие Мария Алехина, Ника Никульшина, Александр Софеев, Ренат Давлетгильдеев, Люся Штейн и другие. 7 октября Pussy Riot предлагают сделать Днем видимости ЛГБТК.