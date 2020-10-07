В России снова выявили более 11 тыс. случаев коронавируса

В России зарегистрировали 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Суточный прирост заболевших растет уже почти месяц, второй день подряд в стране фиксируют более 11 тыс. заражений.

Больше всего новых случаев в Москве (3229), Петербурге (456), Московской (395), Ростовской (255), Нижегородской (227) и Воронежской (191) областях.