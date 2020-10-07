В России снова выявили более 11 тыс. случаев коронавируса

В России зарегистрировали 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Суточный прирост заболевших растет уже почти месяц, второй день подряд в стране фиксируют более 11 тыс. заражений.
Больше всего новых случаев в Москве (3229), Петербурге (456), Московской (395), Ростовской (255), Нижегородской (227) и Воронежской (191) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 248 619. За сутки умерло 202 человека, за весь период — 21 865. Выздоровели за сутки 6699 пациентов, за все время — 995 275. Число активных случаев на данный момент — 231 479.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 35,8 млн человек, более 1 млн из них умерли, почти 25 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,5 млн), на втором — Индия (6,7 млн), на третьем — Бразилия (4,9 млн).