Навальный призвал ЕС ввести санкции против окружения Путина

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что европейским странам следует вводить санкции в отношении ближайшего окружения президента России Владимира Путина и олигархов, а не против всей страны. Такое мнение политик выразил в ходе интервью газете Bild.

«Санкции против всей страны не работают. Самое главное — ввести запреты на въезд для тех, кто наживается на режиме, и заморозить их активы. Олигархи и высокопоставленные чиновники, ближайшее окружение Путина», — сказал Навальный. Он отметил, что приближенные к президенту «воруют миллиарды», а потом на эти деньги летают за границу и покупают дорогие квартиры.

В беседе с изданием политик в очередной раз заявил, что за его отравлением стоит лично Путин. По его словам, Россия вряд ли когда‑нибудь проведет настоящее расследование всех обстоятельств инцидента. Заняться изучением деталей отравления должна Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), иначе «у режима может возникнуть соблазн применить химическое оружие против своих противников», подчеркнул оппозиционер.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичков». Сейчас Навального выписали, он проходит реабилитацию. Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

Ранее эксперты ОЗХО обнаружили в образцах крови и мочи оппозиционера новый вид «Новичка». Найденное вещество формально не относится к запрещенным, но структурно близко к четырем агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года.