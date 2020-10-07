Нобелевскую премию по химии вручили за создание метода редактирования генома

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Ими стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна, которые создали метод редактирования генома CRISPR/Cas9.
Работы ученых позволили менять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью, отметили в Нобелевском комитете. CRISPR/Cas9 можно использовать, например, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении или для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов. В будущем технология, возможно, воплотит мечту о лечении наследственных заболеваний.
Премия по химии — третья в так называемой Нобелевской неделе. 5 октября премию по физиологии и медицине получили Харви Олтер, Майкл Хотон и Чарлз Райс за открытие вируса гепатита C. 6 октября премией по физике наградили Роджера Пенроуза, Андреа Геца и Райхарнда Генцеля за изучение черных дыр.
8 октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе, 9 октября — премии мира, а 12 октября — по экономике.