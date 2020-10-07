Нобелевскую премию по химии вручили за создание метода редактирования генома

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Ими стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна, которые создали метод редактирования генома CRISPR/Cas9.

Работы ученых позволили менять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью, отметили в Нобелевском комитете. CRISPR/Cas9 можно использовать, например, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении или для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов. В будущем технология, возможно, воплотит мечту о лечении наследственных заболеваний.