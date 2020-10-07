«Союзмультфильм» создаст полнометражный фильм о Чебурашке

Студия «Союзмультфильм» совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White начала работу над полнометражным игровым фильмом о Чебурашке. Персонажа создадут при помощи компьютерной графики, сообщает «Коммерсант».

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что бюджет картины оценивается примерно в 600 млн рублей. Текст к фильму напишет команда сценаристов, работавшая над фэнтези «Последний богатырь».

Начало съемок намечено на 2021 год, выход в прокат — на 2022-й. По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, это первый полный метр для «Союзмультфильма», который год назад получил права на использование истории Чебурашки от семьи его создателя Эдуарда Успенского.

«Союзмультфильм» активно возвращает на экраны персонажей популярных мультфильмов, хорошо знакомых зрителю со времен Советского Союза. Ранее студия представила заключительную серию трилогии о медвежонке Умке и перезапустила мультсериал «Ну, погоди!».

19 сентября на стриминговой платформе Premier прошла премьера детективного мультсериала «Тайны медовой долины» от студии «Союзмультфильм». Проект создан по сценарию писательницы Дарьи Донцовой.