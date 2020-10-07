Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело из‑за загрязнения воды в Авачинской бухте на Камчатке и гибели морских животных. Об этом говорится на сайте СК.

Дело заведено по части 2 статьи 247 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных вещество и отходов») и части 2 статьи 252 УК («Загрязнение морской среды»).

Как сообщили в ведомстве, в первоначальных пробах воды нашли загрязнитель, «близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты».

«Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов», — говорится в сообщении СК.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Специалисты Гринпис считают, что под угрозой находятся объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитые вулканы на территории заказника «Южно-Камчатский».

Возможный источник загрязнения — Козельский полигон ядовитых отходов. Его в качестве «самого очевидного ответа» на произошедшее называл губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его словам, на полигоне были обнаружены повреждения защитных сооружений.

Впрочем, исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, а не ядовитых веществ. Окончательно ни источник загрязнения, ни причина пока не установлены.