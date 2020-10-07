В «Яндекс.Драйве» появилась долгосрочная подписка на автомобили

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» запустил в Москве долгосрочную аренду автомобиля по подписке, сообщили в компании. Теперь взять машину можно на срок от месяца до полутора лет.

Арендовать на долгое время можно 11 моделей, в том числе Škoda Octavia, Volkswagen Polo, Mercedes Е200, BMW 5, электрокар Nissan LEAF и другие. Цена на подписку зависит от марки и новизны автомобиля, типа страховки и других факторов. Также на стоимость влияет годовой пробег: например, Volkswagen Polo с пробегом 16 тыс. км обойдется в 19 тыс. рублей в месяц, а BMW 5 с тем же показателем — в 49 тыс. рублей в месяц.

При оформлении подписки пользователю «Яндекс.Драйва» обещают и дополнительные возможности. Среди них — бесключевой доступ к автомобилю, удаленный прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, перегон машины на место, необходимое пользователю, настройка семейного доступа к автомобилю и другие опции.

В России подписка на долгосрочную аренду машины уже есть у некоторых производителей, в том числе у Hyundai и Volvo. Лизинг автомобилей предлагает сервис «Сберавтопарк».

Ранее в «Яндекс.Драйве» появились междугородние поездки Москва — Петербург и Москва — Казань. Дорога из Москвы в Петербург, например, обходится в 8000 рублей.