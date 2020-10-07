Вышел трейлер документального сериала «Пепперштейн, сюрреалити-шоу»

Появился трейлер документального сериала о художнике и теоретике современного искусства Павле Пепперштейне. Картину снял Евгений Митта, который работал над ней в течение шести лет, сообщает Colta.
Проект состоит из 20 серий, каждая из которых идёт примерно 15 минут. Документалка «Пепперштейн, сюрреалити-шоу» рассказывает о работе концептуалиста и его личной жизни. Картина посвящена воспоминаниям «о детстве, проведенном в подмосковных домах творчества, о психоделических свершениях бурных 90-х» и о других событиях на пути художника.
Основной сюжет передает историю возникновения арт-группы «Инспекция «Медицинская герменевтика», которую Пепперштейн основал в 1987 году вместе с художниками Сергеем Ануфриевым и Юрием Лейдерманом.
В продюсировании многосерийного фильма принимал участие режиссер Андрей Сильвестров, известный по лентам «Бирмингемский орнамент» и «Прорубь». Дата премьеры пока не сообщается.
Павел Пепперштейн -– один из самых известных российских художников-концептуалистов. В 2019 году в музее «Гараж» он представил выставку «Человек как рамка для ландшафта», которую посвятил «инспекции» своих работ, созданных с 1970-х и до сегодняшних дней.
В апреле художник принял участие в проекте московской библиотеки имени Некрасова, в рамках которого писателям, философам, теоретикам медиа и поэтам был задан вопрос «Что будет дальше?».