Вышел трейлер документального сериала «Пепперштейн, сюрреалити-шоу»

Появился трейлер документального сериала о художнике и теоретике современного искусства Павле Пепперштейне. Картину снял Евгений Митта, который работал над ней в течение шести лет, сообщает Colta.

Проект состоит из 20 серий, каждая из которых идёт примерно 15 минут. Документалка «Пепперштейн, сюрреалити-шоу» рассказывает о работе концептуалиста и его личной жизни. Картина посвящена воспоминаниям «о детстве, проведенном в подмосковных домах творчества, о психоделических свершениях бурных 90-х» и о других событиях на пути художника.