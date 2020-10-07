Тихановскую объявили в розыск на территории России

Информация о Тихановской появилась в базе данных разыскиваемых лиц министерства. В частности, там указаны дата рождения, национальность и место рождения экс-кандидата в президенты Беларуси.

Основанием для розыска Тихановской указано «разыскивается по статье УК». Источник агентства при этом уточнил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.

Светлана Тихановская была главной соперницей Александра Лукашенко на прошедших 9 августа президентских выборах в Беларуси. Согласно данным ЦИК, 80,1% избирателей проголосовали за президента страны Александра Лукашенко и только 10,1% — за Тихановскую. Многие жители республики с такими результатами не согласились и сразу после закрытия избирательных участков вышли на улицы с протестами, которые длятся уже почти два месяца.

Тихановская была вынуждена уехать из страны в связи с угрозами в отношении ее семьи. Позже она объявила о формировании Координационного совета, который должен обеспечить транзит власти в стране. Сейчас почти все его участники либо насильно вывезены в другие страны, либо задержаны.

Несмотря на это, Тихановская встречается с американскими дипломатами и лидерами европейских государств. В частности, она провела встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.