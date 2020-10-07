Озоновая дыра над Антарктидой расширилась до размера, который не наблюдался уже на протяжении многих лет. Об этом сообщила Европейская программа космического наблюдения за Землей «Коперник», передает The Associated Press.

Глава программы Винсент-Анри Пюэк заявил, что озоновая дыра сейчас — определенно самая большая за последние 15 лет. Ее увеличению способствовал стабильный и холодный полярный вихрь. Специалисты призывают страны соблюдать договор о поэтапном отказе от использования озоноразрушающих химикатов.

Озоновая дыра начала расширяться в середине августа с приходом антарктической весны и достигла своего пика в начале октября, сообщила представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис. Сейчас ее площадь оценивается в 23 млн квадратных километров, охватывающих большую часть Антарктиды. Для сравнения: площадь России составляет чуть больше 17 млн квадратных километров.

По словам Нуллис, несмотря на растущую дыру, эксперты наблюдают процесс восстановления озонового слоя после принятия в 1987 году Монреальского протокола. Согласно климатическим прогнозам, его толщина вернется к уровням 1980 года в 2060 году, отметила она.

Озоновый слой поглощает опасное для живых организмов ультрафиолетовое излучение. Истощение этой части стратосферы над антарктическим континентом было впервые замечено в 1985 году.