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HBO Max снимет мультсериал «Бэтколеса» о машинах Готэм-Сити

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:38

HBO Max и компания Cartoon Network разработают детский мультсериал под названием «Бэтколеса» («Batwheels»), сообщил The Hollywood Reporter.

Он расскажет о машинах таких супергероев как Бэтмен, Робин, Бэтгерл и других персонажей вселенной DC. Они, как и их владельцы, будут бороться с преступностью на улицах Готэм-Сити. В центре сюжета, вероятно, окажется знаменитый Бэтмобиль.

Над проектом будут работать Сэм Реджистер, Док МакСтаффинс, Майкл Дж. Стерн, Симон Дж. Смит и Стивен Финк. Когда выйдет шоу, пока не сообщается. Однако уже известно, что оно создается специально для аудитории дошкольного возраста.

В следующем году на экраны выйдет новый фильм «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. Супергероя в нем сыграл Роберт Паттинсон. Как он выглядит в картине и что об этом думают пользователи соцсетей, можно посмотреть здесь.

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