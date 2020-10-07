HBO Max снимет мультсериал «Бэтколеса» о машинах Готэм-Сити

Он расскажет о машинах таких супергероев как Бэтмен, Робин, Бэтгерл и других персонажей вселенной DC. Они, как и их владельцы, будут бороться с преступностью на улицах Готэм-Сити. В центре сюжета, вероятно, окажется знаменитый Бэтмобиль.

Над проектом будут работать Сэм Реджистер, Док МакСтаффинс, Майкл Дж. Стерн, Симон Дж. Смит и Стивен Финк. Когда выйдет шоу, пока не сообщается. Однако уже известно, что оно создается специально для аудитории дошкольного возраста.

В следующем году на экраны выйдет новый фильм «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. Супергероя в нем сыграл Роберт Паттинсон. Как он выглядит в картине и что об этом думают пользователи соцсетей, можно посмотреть здесь.