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Полигон ядохимикатов, который мог стать причиной загрязнения вод на Камчатке, рекультивируют

Семён Гудошников
Сегодня в 18:29

На Камчатке рекультивируют Козельский полигон ядохимикатов, который мог стать причиной загрязнения прибрежных вод. Об этом на встрече с представителями Гринписа объявил глава региона Владимир Солодов.

Он отметил, что полигон рекультивируют вне зависимости от результатов исследований. «Это не обсуждается. Это будет сделано», — цитирует слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Представитель Гринписа Василий Яблоков сказал, что осмотрел полигон. «Сверху ничего не видно. Но есть опасения, что произошла разгерметизация и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева. Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать», — пояснил он.

Губернатор в ответ заявил, что пока нет никаких данных, что загрязнение в Тихом океане связано с полигоном.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Специалисты Гринписа считают, что под угрозой находятся объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитые вулканы на территории заказника «Южно-Камчатский».

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. Окончательно ни источник загрязнения, ни причина пока не установлены.

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