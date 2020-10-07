«Судьба, внуки и пиво»: что сказал Путин в последней части интервью ТАСС

С Путиным поговорили о его личной жизни и о том, изменился ли он за время нахождения у власти. На вопрос, отдавал ли он отчет, что, став президентом, он уже не сможет попить «пивка в пятницу после работы», российский лидер заявил, что осознавал ситуацию.

ТАСС в честь 68-летия российского президента опубликовало последнюю часть интервью «20 вопросов Владимиру Путину». На этот раз он рассказал о своей семье и друзьях.

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время: брюхо растет. Но так, конечно, ну, куда‑нибудь… Да, это ограничение. Но есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация — это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают», — сказал Путин.

Президент надеется, что ему удалось сохранить человеческие качества, хоть иногда ему и кажется, что, находясь у власти, «из человека превращаешься в функцию».

Также он назвал причину, по которой публично не разговаривает о семье. По его словам, россияне в первую очередь голосуют за него, а не за его близких. Кроме того, это связано с вопросами безопасности тех, кто ему дорог. На просьбу назвать хотя бы количество внуков, он просто ответил, что у него есть внуки и он получает большое удовольствие от общения с ними.

Российский лидер также отметил, что верит в судьбу, но вместе с тем считает, что люди могут на нее влиять.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», основанный на большом интервью журналиста Андрея Ванденко, начал выходить в феврале, но вскоре его приостановили, сославшись на «кардинальное изменение новостной повестки» — начавшуюся пандемию коронавируса и экономический кризис. В ТАСС обещали, что оставшиеся серии выпустят в формате «большого итогового фильма», но вместо этого вышел 7-минутный ролик.

В одной из прошлых частей президент России заявил, что никогда не слышал выражения «Как тебе такое, Илон Маск?», и назвал разработчика ПО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского достойным российским примером для подражания.