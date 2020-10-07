перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер документального сериала «Пепперштейн, сюрреалити-шоу» 16:54
Озоновая дыра над Антарктидой достигла 23 млн квадратных километров — это больше площади России! 16:43
«Судьба, внуки и пиво»: что сказал Путин в последней части интервью ТАСС 15:55
В «Яндекс.Драйве» появилась долгосрочная подписка на автомобили 15:20
Yola_La/Instagram Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке
Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке 14:33
Навальный призвал ЕС ввести санкции против окружения Путина 14:23
На Аляске проголосовали за самого толстого медведя. Победил самец по кличке 747 13:46
Нобелевскую премию по химии вручили за создание метода редактирования генома 13:24
«Союзмультфильм» создаст полнометражный фильм о Чебурашке 13:00
Pussy Riot вывесили ЛГБТ-флаги на зданиях администрации президента и ФСБ 12:10
Needpix Генпрокуратура сообщила о следах топлива в пробах воды на Камчатке. Ядовитых веществ не нашли
Генпрокуратура сообщила о следах топлива в пробах воды на Камчатке. Ядовитых веществ не нашли 11:28
В России снова выявили более 11 тыс. случаев коронавируса 10:41
Посмотрите, как украсят Петербург к Новому году. На это власти города выделили 182 млн рублей 10:09
В ФАС назвали предельную стоимость российской вакцины от COVID-19 9:25
Навальный дал интервью «Медиазоне» и Русской службе Би-би-си 8:45
Американские ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19 3:53
Meghan Holmes/Unsplash Британский фитнес-клуб назвал спортивную программу «12 лет рабства». Компанию обвинили в расизме
Британский фитнес-клуб назвал спортивную программу «12 лет рабства». Компанию обвинили в расизме 3:19
HBO Max снимет мультсериал «Бэтколеса» о машинах Готэм-Сити 2:38
Future Islands выпустили анимационное видео на новый сингл «Born in a War» 2:13
Пенелопа Крус опубликовала в инстаграме постер фильма «355». Фанаты приняли это за поддержку Армении 1:46
Отключить рекламу

«Судьба, внуки и пиво»: что сказал Путин в последней части интервью ТАСС

Семён Гудошников
Сегодня в 15:55

ТАСС в честь 68-летия российского президента опубликовало последнюю часть интервью «20 вопросов Владимиру Путину». На этот раз он рассказал о своей семье и друзьях.

С Путиным поговорили о его личной жизни и о том, изменился ли он за время нахождения у власти. На вопрос, отдавал ли он отчет, что, став президентом, он уже не сможет попить «пивка в пятницу после работы», российский лидер заявил, что осознавал ситуацию.

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время: брюхо растет. Но так, конечно, ну, куда‑нибудь… Да, это ограничение. Но есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация — это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают», — сказал Путин.

Президент надеется, что ему удалось сохранить человеческие качества, хоть иногда ему и кажется, что, находясь у власти, «из человека превращаешься в функцию».

Также он назвал причину, по которой публично не разговаривает о семье. По его словам, россияне в первую очередь голосуют за него, а не за его близких. Кроме того, это связано с вопросами безопасности тех, кто ему дорог. На просьбу назвать хотя бы количество внуков, он просто ответил, что у него есть внуки и он получает большое удовольствие от общения с ними.

Российский лидер также отметил, что верит в судьбу, но вместе с тем считает, что люди могут на нее влиять.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», основанный на большом интервью журналиста Андрея Ванденко, начал выходить в феврале, но вскоре его приостановили, сославшись на «кардинальное изменение новостной повестки» — начавшуюся пандемию коронавируса и экономический кризис. В ТАСС обещали, что оставшиеся серии выпустят в формате «большого итогового фильма», но вместо этого вышел 7-минутный ролик.

В одной из прошлых частей президент России заявил, что никогда не слышал выражения «Как тебе такое, Илон Маск?», и назвал разработчика ПО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского достойным российским примером для подражания.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мультфильм
Семейка Бигфутов
Сиквел популярного французско-бельгийского мультфильма о снежном человеке
музыкальный
«Garage Screen х Fields. «Экранизация 1»
Фестиваль диковинной музыки с визуалами

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Лаборатория Касперского
Люди
Владимир Путин
Илон Маск
Евгений Касперский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить