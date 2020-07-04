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YouTube Глава «Союза женщин России» сравнила радугу со свастикой
Глава «Союза женщин России» сравнила радугу со свастикой 15:47
В Москве могут перенести дату открытия кинотеатров 14:50
Первый канал выдал старое видео из Якутска за празднование в честь принятия поправок в Конституцию 14:01
В Томской области загорелась деревянная церковь XIX века 12:50
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Светлана Прокопьева В СПЧ назвали абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой
В СПЧ назвали абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой 11:36
В России за сутки выявили 6632 случая коронавируса 11:02
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The Guardian: поклонники фильмов о конце света лучше справляются с пандемией 1:43
Рэпер 6ix9ine выпустил дерзкое видео на трек «Yaya» 0:45
Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустил трек «Yes, I Have Ghosts» Вчера в 23:58
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Evanescence выпустили видеоклип к песне «The Game Is Over», снятый на iPhone Вчера в 22:34
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Шарлот стал героем шоу «Вписка» Вчера в 22:34
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Дайджест

СПЧ поддержал псковскую журналистку, Pussy Riot выпустили трек и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 18:57

В России за сутки выявили 6632 пациента с COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировано 674 515 случаев заражения коронавирусом, в мире это число превысило 11 млн. За все время от COVID-19 умерли более 523 тыс. человек.

Первый канал показал старое видео в сюжете о праздновании принятия поправок в Конституцию. На самом деле кадры были сняты в 2018 году, когда жители Якутска устроили огромный хоровод по совсем другому поводу.

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова прокомментировала свое обращение к президенту по поводу мороженого «Радуга». На этот раз она сравнила радугу со свастикой: «У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее».

В Совете по правам человека при президенте России назвали абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма из‑за высказывания о том, что студента, который подорвался в архангельском УФСБ, к этому подтолкнуло государство.

Московские кинотеатры могут открыться не раньше 1 августа. Такая дата обсуждается, но окончательное решение будет принято столичными властями. Ранее планировалось открыть кинотеатры 15 июля.

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил часть программы. Смотр откроется новым фильмом Вуди Аллена. Также на нем покажут пять картин из программы Каннского фестиваля, который отменили в этом году.

Сервис HBO Max выпустил трейлер комедии «Американский огурчик», в которой Сет Роген сыграл сразу две главные роли: иммигранта из начала 20 века и его правнука-программиста.

Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата», которую поставят с учетом социальной дистанции. На протяжении всей постановки между актерами будет сохраняться расстояние в два метра.

Pussy Riot представили новый трек, который называется «Бунт». Он записан совместно с IXXF и вдохновлен движением Black Lives Matter. Новую композицию — «Yes, I Have Ghosts» — представил и гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор.

Вышла пара новых клипов: рэпера 6ix9ine на трек «Yaya» и группы Evanescence на песню «The Game Is Over» (это видео было снято на айфон).

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Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
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Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова

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