СПЧ поддержал псковскую журналистку, Pussy Riot выпустили трек и другие новости дня

В России за сутки выявили 6632 пациента с COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировано 674 515 случаев заражения коронавирусом, в мире это число превысило 11 млн. За все время от COVID-19 умерли более 523 тыс. человек.

Первый канал показал старое видео в сюжете о праздновании принятия поправок в Конституцию. На самом деле кадры были сняты в 2018 году, когда жители Якутска устроили огромный хоровод по совсем другому поводу.

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова прокомментировала свое обращение к президенту по поводу мороженого «Радуга». На этот раз она сравнила радугу со свастикой: «У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее».

В Совете по правам человека при президенте России назвали абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма из‑за высказывания о том, что студента, который подорвался в архангельском УФСБ, к этому подтолкнуло государство.

Московские кинотеатры могут открыться не раньше 1 августа. Такая дата обсуждается, но окончательное решение будет принято столичными властями. Ранее планировалось открыть кинотеатры 15 июля.

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил часть программы. Смотр откроется новым фильмом Вуди Аллена. Также на нем покажут пять картин из программы Каннского фестиваля, который отменили в этом году.

Сервис HBO Max выпустил трейлер комедии «Американский огурчик», в которой Сет Роген сыграл сразу две главные роли: иммигранта из начала 20 века и его правнука-программиста.

Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата», которую поставят с учетом социальной дистанции. На протяжении всей постановки между актерами будет сохраняться расстояние в два метра.

Pussy Riot представили новый трек, который называется «Бунт». Он записан совместно с IXXF и вдохновлен движением Black Lives Matter. Новую композицию — «Yes, I Have Ghosts» — представил и гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор.

Вышла пара новых клипов: рэпера 6ix9ine на трек «Yaya» и группы Evanescence на песню «The Game Is Over» (это видео было снято на айфон).