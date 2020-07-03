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Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустил трек «Yes, I Have Ghosts»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:58

Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустил песню «Yes, I Have Ghosts». Это первый релиз музыканта за последние пять лет.

Композицию он записал совместно со своей женой, писательницей и автором слов Полли Самсон, а также с дочерью, арфисткой Романи Гилмор. Песня вошла в аудиокнигу Самсон «Театр для мечтателей», для которой Дэвид Гилмор сочинил все музыкальное сопровождение.

«Работая с Дэвидом, как я делала множество раз за последние 30 лет, создавая песни для Pink Floyd и для его сольных альбомов, мы были способны объединить миры литературы и музыки и установить контакт с аудиторией таким образом, каким этого еще никто не делал», — отметила Самсон.

Весной Pink Floyd начали выкладывать в публичный доступ записи своих старых концертов, но только на ограниченное время, за которое зрители, впрочем, могли пожертвовать деньги в пользу Всемирной организации здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

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