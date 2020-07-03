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Pussy Riot выпустила новый трек «Бунт», вдохновленный движением Black Lives Matter

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:24

Панк-рок-группа Pussy Riot выпустила сингл под названием «Бунт» («Riot») совместно с IXXF. Трек вдохновлен движением за права темнокожих Black Lives Matter в США.

Кроме того, к написанию песни группу подтолкнуло недавнее задержание Петра Верзилова, произошедшее в конце июня. В полиции Верзилова допрашивали о митингах в Москве в 2019 году, а затем арестовали на 15 суток за «нецензурную брань».

В мае Pussy Riot записали EP «Нож», посвященный теме домашнего насилия. В него вошли три трека. «Афиша Daily» поговорила о релизе с Надеждой Толоконниковой.

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