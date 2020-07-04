Рэпер 6ix9ine выпустил дерзкое видео на трек «Yaya»

Из необычного — трек полностью записан на испанском языке. «Мне нужна была именно такая девушка, чтобы положить руку ей на юбку. Это очевидно, она не святая. Как и у меня, у нее есть вкус ко злу», — говорит в сингле музыкант.

Бруклинский рэпер Текаши 6ix9ine выпустил третий трек после выхода из тюрьмы. Дерзкое видео к нему снято в привычном стиле 6ix9ine: в нем много цветов и полураздетых девушек.

Песня стала уже третьим релизом 6ix9ine после досрочного освобождения из тюрьмы. До этого он выпустил треки «Gooba» и «Trollz».

Текаши перевели из тюрьмы под домашний арест в начале апреля. У рэпера диагностировали астму, и суд решил, что это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. В тюрьме рэпер отбывал двухлетний срок за рэкет, вооруженное нападение и покушение на убийство, который закончится в августе 2020 года.

Изначально Текаши грозило до 32 лет тюрьмы ― суровость возможного наказания объяснялась тем, что буквально за месяц до этого он получил четыре года условно по делу о публикации интимного видео с несовершеннолетней. Однако рэпер пошел на сделку со следствием, и в итоге его срок значительно сократился. Подробнее об истории 6ix9ine можно почитать в материале «Афиши Daily».