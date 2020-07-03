Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил часть программы. Смотр откроется новым фильмом Вуди Аллена

На международном кинофестивале в Сан-Себастьяне покажут пять фильмов из программы Каннского фестиваля, который отменили в этом году из‑за пандемии коронавируса. Об этом пишет Deadline.

Вот эти фильмы: «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Настоящие матери» Наоми Кавасе, «С самого начала» Деи Кулумбегашвили и «В сумерках» Шарунаса Бартаса. Кроме того, на фестивале можно будет увидеть картину Такумы Сато «Any Crybabies Around?».

Откроет съезд романтическая комедия Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина». Она расскажет о супружеской паре, приехавшей на инофестиваль в Сан-Себастьяне. Героиня влюбляется во французского режиссера, а ее муж — в местную жительницу. Роли в картине исполнили Джина Гершон, Уоллес Шоун, Кристоф Вальц, Елена Анайя и Луи Гаррель.

Полная программа и члены жюри будут объявлены позже. Фестиваль пройдет с 18 по 26 сентября и станет первым крупным культурным событием после пандемии коронавируса.