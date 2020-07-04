Первый канал выдал старое видео из Якутска за празднование в честь принятия поправок в Конституцию

«Жители Якутии в национальных костюмах устроили хоровод, размеры которого лучше всего оценить по кадрам, сделанным беспилотником», — сообщает ведущий. Как пишет якутское издание NewsYkt, для иллюстрации того, как в регионе отмечают принятие поправок, было показано видео 2018 года. На нем запечатлен осуохай (традиционный хороводный танец якутов) в честь Дня Республики.

На Первом канале показали сюжет о том, как жители разных регионов празднуют принятие поправок в Конституцию России. Сюжет был опубликован на сайте телеканала, сейчас он уже удален .

Вчера Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступают в силу уже сегодня, 4 июля. По словам президента, общероссийское голосование «показало высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам».

Голосование длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей, высказались против 21,27%, явка составила 67,97%.

Некоторые избирательные участки были расположены во дворах, багажниках машин, санях и даже в тележках из супермаркета. Фотографии мы собрали здесь. Кроме того, часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды. Другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали. При этом ЦИК серьезных нарушений на голосовании не зафиксировал.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.