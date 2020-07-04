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В России за сутки выявили 6632 случая коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:02

В России за сутки выявили 6632 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 86 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Петербурге, Свердловской, Иркутской, Нижегородской, Воронежской областях, ЯНАО и Красноярском крае.

Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 8986 человек. За все время выздоровели более 446 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 168 человек. За все время — 10 027 человек. Всего в стране зафиксировано 674 515 заболевших.

На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 11 млн человек. Половина из заболевших выздоровели, более 525 тыс. человек скончались. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,7 млн), на втором — Бразилия (1,5 млн).

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