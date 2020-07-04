В России за сутки выявили 6632 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 86 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Петербурге, Свердловской, Иркутской, Нижегородской, Воронежской областях, ЯНАО и Красноярском крае.