Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 11 миллионов человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 11 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Больше всего заболевших зафиксировано в США (2,79 млн зараженных). На втором месте — Бразилия (1,53 зараженных), на третьем — Россия (666 тыс. зараженных), на четвертом — Индия (625 тыс. зараженных), на пятом — Перу (295 тыс. зараженных).

Число умерших от коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 523 тыс. человек. На первом месте по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом стоит США (129 тыс. человек), на втором месте — Бразилия (61 тыс. человек), на третьем — Великобритания (44 тыс. человек). Россия занимает 11-е место (9,8 тыс. человек).

Ранее в ВОЗ заявили, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал «спекуляциями» предположения о второй волне пандемии.