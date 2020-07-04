Глава «Союза женщин России» сравнила радугу со свастикой

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова прокомментировала свое обращение к президенту по поводу мороженого «Радуга». Об этом пишет издание «Подъем».

Она заявила, что читала критические комментарии по поводу своего высказывания в социальных сетях. «У них своя позиция, а у меня своя. Я не расстраиваюсь. И я никогда не меняю своих решений. Я говорила про скрытую, косвенную рекламу, которая постоянно тихонько навязывается словами «радуга», «цвета радуги»». Мы за традиционные ценности, за не однополые браки, мы против этих «розовых» и «голубых». Но мы не нарушаем их права. Что хотите, то и делайте, но не надо заниматься агитацией и пропагандой.

Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее», — заявила Лахова.

Вчера Лахова пожаловалась Владимиру Путину на мороженое, которое называется «Радуга». По ее мнению, оно «заставляет детей привыкать» к ЛГБТ-флагу. В ответ на это Путин сказал, что это действительно надо контролировать, но не агрессивно.

Также президент прокомментировал радужный флаг на американском посольстве в Москве. «Они кое‑что показали по поводу того, кто там работает», — заявил он. После этого глава государства добавил, что в России нет дискриминации по сексуальной ориентации.

В социальных сетях начали шутить о том, что скоро в России запретят саму радугу.