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В СПЧ назвали абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Анастасия Цой
Сегодня в 11:36

Комиссия по свободе информации Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России назвала абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

В нем говорится, что комиссия возмущена требованием прокуратуры приговорить журналистку к шести годам лишения свободы. «Прокуратура могла отказаться от обвинения и тем самым закрыть дело, которое на контроле у международного сообщества. Вместо этого — совершенно абсурдные требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления.

Ждем приговора, но также заранее выражаем сочувствие другим жертвам псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность. Надеемся, что суд окажется профессиональнее стороны обвинения», — заявили в СПЧ.

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма из‑за того, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» она сказала, что студента Михаила Жлобицкого, который подорвался в архангельском УФСБ, к этому подтолкнуло государство.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта», — говорила Прокопьева. Вчера прокуратура потребовала осудить ее на шесть лет колонии.

«На тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления. Прокопьева никак не высказывалась в поддержку поступка Жлобицкого», — добавили в СПЧ.

Вчера в Москве несколько десятков человек вышли на одиночные пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой. 17 человек задержали, но уже отпустили с условием явки для составления протоколов по статье о нарушении правил участия в акции.

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