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В Москве могут перенести дату открытия кинотеатров

Анастасия Цой
Сегодня в 14:50

Московские кинотеатры могут открыться не раньше 1 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина. Такая дата обсуждается, но окончательное решение будет принято столичными властями.

Березин также рассказал, что на совещании с Министерством культуры они попросили глав регионов сообщить о решении открыть кинотеатры за две недели.

О том, что кинотеатры Москвы, скорее всего, не откроются 15 июля, как планировалось ранее, сказал и гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин.

В конце мая Роспотребнадзор совместно с Минкультом утвердил правила работы кинотеатров до завершения пандемии коронавируса. Например, зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и занимать места в метре друг от друга.

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